İstanbul baraj doluluk oranları son durum! Yağışlar ne kadar etki etti?

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranları ile ilgili sevindiren haber geldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, son yağışların ardından 28 Eylül'de yüzde 22,41 seviyelerine kadar gerileyen su seviyesi artışa geçti.