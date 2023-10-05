Kalyon Holding’den patili dostlara anlamlı destek

Öte yandan Kalyon Holding çalışanları da bugün, Göktürk Hayvan Sevenler Derneği Barınma Alanı'nı ve Üsküdar Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek kulübe ve mama bağışında bulundu. Çalışanların topladığı 2. el eşyalar ise Pati Dolap mağazasında dernek tarafından satışı yapılmak üzere yine Göktürk Hayvan Sevenler Derneği Barınma Alanı'na teslim edildi.

İnsana, topluma, doğaya ve dünyamızı paylaştığımız tüm canlılara değer katacak projelere imza atan Kalyon Holding, sahipsiz hayvanların daha iyi koşullarda yaşaması için hayata geçirdiği anlamlı faaliyetlerini sürdürüyor. Kimsesiz hayvanların kontrollü üremeleri ve kaliteli yaşam sürmeleri için 2022 yılında "Kısırlaştıralım, yaşatalım" projesini başlatan Kalyon Holding; bu yıl da sokakta yaşayan patili dostlarımızı unutmadı. Tüm çalışanları ve iştirakleri ile sokak hayvanlarına sahip çıkarak gönüllülerle, sivil toplum örgütleriyle ve yerel yönetimlerle iş birliği yapan Kalyon Holding, beslemeden, barınmaya, kısırlaştırmadan, sahiplendirmeye kadar sürecin her alanında elini taşın altına koyuyor.