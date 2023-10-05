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Kalyon Holding'den patili dostlara anlamlı destek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2023
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Kalyon Holding’den patili dostlara anlamlı destek

Sahipsiz hayvanların kaliteli yaşam hakkını savunarak “Kısırlaştıralım Yaşatalım” projesini yaklaşık 2 senedir sürdüren Kalyon Holding, "Onlar Bize Emanet" diyerek Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde de minik dostlarımızı yalnız bırakmadı. Kalyon Holding iştiraki Kuzey Marmara Otoyolu tarafından hayata geçirilen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi bugün Dilovası’nda tam kapsamlı olarak hizmete açılırken Kalyon PV ise Ankara’da Adile Abla Engelli Hayvan Barınağı’na konteyner temin etti ve güneş paneli kurulumu gerçekleştirdi.

Öte yandan Kalyon Holding çalışanları da bugün, Göktürk Hayvan Sevenler Derneği Barınma Alanı'nı ve Üsküdar Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek kulübe ve mama bağışında bulundu. Çalışanların topladığı 2. el eşyalar ise Pati Dolap mağazasında dernek tarafından satışı yapılmak üzere yine Göktürk Hayvan Sevenler Derneği Barınma Alanı'na teslim edildi.

İnsana, topluma, doğaya ve dünyamızı paylaştığımız tüm canlılara değer katacak projelere imza atan Kalyon Holding, sahipsiz hayvanların daha iyi koşullarda yaşaması için hayata geçirdiği anlamlı faaliyetlerini sürdürüyor. Kimsesiz hayvanların kontrollü üremeleri ve kaliteli yaşam sürmeleri için 2022 yılında "Kısırlaştıralım, yaşatalım" projesini başlatan Kalyon Holding; bu yıl da sokakta yaşayan patili dostlarımızı unutmadı. Tüm çalışanları ve iştirakleri ile sokak hayvanlarına sahip çıkarak gönüllülerle, sivil toplum örgütleriyle ve yerel yönetimlerle iş birliği yapan Kalyon Holding, beslemeden, barınmaya, kısırlaştırmadan, sahiplendirmeye kadar sürecin her alanında elini taşın altına koyuyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, tam kapsamlı hizmet vermeye başladı...

Türkiye'nin dört bir yanında var olan sokak hayvanlarının sağlıklı ve iyi yaşam hakkı için çalışan Kalyon Holding'in daha önce kurulmasına öncülük ettiği, Dilovası'nda bulunan Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikle birlikte tam kapsamlı hizmet vermeye başladı.

Ankara'da ise Kalyon PV tarafından Adile Abla Engelli Hayvan Barınağı'na konteyner temin edilerek; barınağın enerji ihtiyacını karşılamak üzere güneş panelleri kurulumu yapıldı.

Holding çalışanlarından oluşan KalyonBiz gönüllüleri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle 'Onlar Bize Emanet' söylemiyle kimsesiz canlarımızla keyifli bir etkinliğe imza attı. Etkinlik kapsamında; Kalyon Holding çalışanları, evlerindeki ikinci el satışına uygun kıyafetten kitaba her türlü eşya ile mama bağışlarını, Göktürk Hayvan Sevenler Derneği Barınma Alanı'na teslim etti. Dernek tarafından Pati Dolap mağazasında ikinci el satışı yapılmaya başlanan eşyalardan elde edilecek gelir, buradaki patili dostlarımızın yaşam kalitesine katkı sunmak üzere değerlendirilecek. Kalyon Holding çalışanları ayrıca, Üsküdar Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek hem can dostlarımızla keyifli bir gün geçirdi hem de merkeze mama ve kulübe bağışında bulundular.

1205 SAHİPSİZ SOKAK HAYVANI KISIRLAŞTIRILDI VE AŞILANDI
Toplumsal sorumluluk bilinci ve vicdanî bağlılıkla, toplumda farkındalık oluşturmayı sürdüren Kalyon Holding; kontrolsüz çoğalan ve kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren kimsesiz hayvanların daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmeleri amacıyla geçen yıl "Kısırlaştıralım, yaşatalım" projesini hayata geçirmişti. Bu kapsamda; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Hatay, Konya, Manisa, Antep, Erzurum, Kars, Ardahan, Siirt, Diyarbakır'da 1205 sahipsiz sokak hayvanının kısırlaştırılması ve kuduz aşısı olması sağlandı. Aynı zamanda; Gaziantep, Manisa ve İstanbul'da 2.5 ton mama desteği verilirken; STK'lar da oluşturulan farkındalık sayesinde yerel yönetimlerle iş birlikleri yapmaya başladı.

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