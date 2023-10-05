ABD'de uçak evin üzerine düştü: 2 ölü
DÜNYA İHA
ABD'nin Oregon eyaletinde küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.
ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Newberg kentinde küçük uçak bir evin üzerine düştü.
Polis tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki 22 yaşındaki uçuş eğitmeni ile 20 yaşındaki öğrencisinin hayatını kaybettiği, diğer yolcunun ise ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
İtfaiye ve kurtarma ekibi, evde yaşayanların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve yaralanan olmadığını açıkladı.
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