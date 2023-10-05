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ABD'de uçak evin üzerine düştü: 2 ölü

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 05.10.2023
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ABD’de uçak evin üzerine düştü: 2 ölü

ABD'nin Oregon eyaletinde küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Newberg kentinde küçük uçak bir evin üzerine düştü.

ABD’de uçak evin üzerine düştü: 2 ölü

Polis tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki 22 yaşındaki uçuş eğitmeni ile 20 yaşındaki öğrencisinin hayatını kaybettiği, diğer yolcunun ise ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

ABD’de uçak evin üzerine düştü: 2 ölü

İtfaiye ve kurtarma ekibi, evde yaşayanların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve yaralanan olmadığını açıkladı.

ABD’de uçak evin üzerine düştü: 2 ölü

Evleri kullanılamaz hale gelen aileye Kızıl Haç tarafından yardım sağlandığı ifade edildi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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