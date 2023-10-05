Kızları ihbar etti! Karabük’te bir evden iki kamyon çöp çıktı
Karabük'te kızlarının annelerinin evin üst katını çöplerle doldurduğu ihbarı üzerine adrese giden belediye ekipleri, iki kamyon çöp çıkan evde temizlik çalışması yaptı. Anne Selver Çelik, kendisini ihbar eden kızlarına tepki gösterdi.
Merkeze bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde iki katlı bir apartmanın giriş katı ve son katını etraftan topladığı malzemelerle dolduran kadının kızlarının ihbarı üzerine adrese polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine ev sahibi Selver Çelik'in ikametine giden ekipler, giriş katı ve son kattaki çöpleri boşalttı. Belediye temizlik ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yaşlı kadının evinden iki kamyon çöp çıkartılarak, evde ve bahçede temizlik çalışması yapıldı.
Temizlik sırasında çöplerin arasından çıkan Türk bayrağını ise karakol amiri alıp öptükten sonra muhafaza altına aldı. Anne Selver Çelik, kendisini ihbar eden kızlarına tepki gösterdi.
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