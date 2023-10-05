Kızları ihbar etti! Karabük’te bir evden iki kamyon çöp çıktı

İhbar üzerine ev sahibi Selver Çelik'in ikametine giden ekipler, giriş katı ve son kattaki çöpleri boşalttı. Belediye temizlik ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yaşlı kadının evinden iki kamyon çöp çıkartılarak, evde ve bahçede temizlik çalışması yapıldı.