İstanbul'da film gibi olay! Bir anda ortalıktan yok olmuştu: 5 gün boyunca...
İstanbul Sarıyer'de bir kişi düştüğü uçurumdan 5 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Bugün şans eseri piknikçiler tarafından fark edilen 65 yaşındaki talihsiz adamın, 5 gün boyunca su içerek hayatta kaldığı öğrenilirken; bulunduğu yerden zodyak botla kurtarıldı.
Sarıyer'de uçurumdan düşen 65 yaşındaki Remzi Geyik düştüğü yerde 5 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Bugün piknikçiler tarafından fark edilen yaşlı adam kurtarıldı.Geyik'in, 5 gün boyunca yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldığı öğrenildi.
Olay 1 Ekim Pazar günü Garipçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gazosmanpaşa'da oturan Remzi Geyik haftasonu Garipçe mahallesine gitti. Geyik, ormanlık alanda bulunan su kaynağından su almak için tırmandığı sırada ayağının kayması sonucu metrelerce aşağıya yuvarlandı. Bacakları kırıldığı için hareket edemeyen Remzi Geyik yanında telefon olmadığı için kimseye haber veremedi.
DÜŞTÜĞÜ YERDE 5 GÜN KURTARILMAYI BEKLEDİ
Beş gün boyunca düştüğü yerden hareket edemeyen Remzi Geyik düşerken yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldı. Bugün piknik yapmak için aynı bölgeye giden iki kişi yerde birinin yattığını gördü.
Yaklaştıklarında yerde yatan kişinin Remzi Geyik olduğunu fark etti.İki kişi yaşlı adamın yardım istemesi üzerine jandarmaya haber verdi.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralı Remzi Geyik'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ancak arazi şartları karadan kurtarma için elverişli olmadığından Kıyı Emniyeti'nden zodyak bot istendi. Yaralı, kıyıya yanaşan bota alınarak hastaneye sevk edildi. Bacaklarında kırıklar oluşan 65 yaşındaki Remzi Geyik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
- FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? EKİM 2023 FED TOPLANTI TARİHLERİ...
- Sağlıklı, aydınlık, genç bir cildin şifreleri çözüldü! Işıltılı ve sağlıklı bir görünüm meğer bu kadar basitmiş
- AÖF ders seçimi ne zaman, hangi tarihte bitecek 2023? AÖF ders seçim takvimi netleşti mi, son gün ayın kaçında?
- Kasım celbi (askerlik yerleri) ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı kasım sınıflandırma dönemi açıklandı mı?
- Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı saat kaçta 2023? Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 5 Ekim 2023 puan durumu!
- Emekliye ek zam var mı, ne zaman uygulanacak? Emekliye Ekim'de ara zam uygulanacak mı? SGK ve Bağ-Kur'lu emekliye seyyanen artış...
- Türkiye'de dünya tarihini yeniden yazacak keşif! Yanına uçan sinek bile yaklaşamıyor! 5.000 yıldan daha eski...
- EKİM AYI AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023! Aile destek parası ne zaman yatacak, zam geldi mi? ASHB son açıklamalar...
- İkizlerin farklı babalardan olması mümkün mü, daha önce yaşandı mı? Heteropaternal süperfekondasyon nedir, ne anlama gelir?
- Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? Bekçilik sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?