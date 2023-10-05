İstanbul’da film gibi olay! Bir anda ortalıktan yok olmuştu: 5 gün boyunca...





Olay 1 Ekim Pazar günü Garipçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gazosmanpaşa'da oturan Remzi Geyik haftasonu Garipçe mahallesine gitti. Geyik, ormanlık alanda bulunan su kaynağından su almak için tırmandığı sırada ayağının kayması sonucu metrelerce aşağıya yuvarlandı. Bacakları kırıldığı için hareket edemeyen Remzi Geyik yanında telefon olmadığı için kimseye haber veremedi.