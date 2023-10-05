ABD bayraklı motoryattan FETÖ'nün katalog evlilik imamı çıktı
Muğla'da Marmaris açıklarında bulunan ABD bayraklı motoryata yapılan operasyonda Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11'i FETÖ şüphelisi 14 kişiden birinin örgütün katalog evlilik imamı Prof. Dr. N.G. olduğu ortaya çıktı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, ABD bayraklı motoryatla Yunan adalarına kaçmaya çalışırken, polisin operasyonuyla yakalanan 11'i FETÖ/PDY şüphelisi 14 kişiden birinin, örgütün üniversite katalog evlilik imamı Prof. Dr. N.G. olduğu bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, FETÖ/PDY üyelerinin Marmaris'in Bozburun açıklarından 'Galaxy' isimli motoryat ile Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçacağı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve polis ekipleri, Türk kara sularını terk etmek üzere olan ABD bayraklı motoryatı, dün saat 19.30 sıralarında durdurdu.
Ekipler, motoryatta bulunan ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı olan 11'i FETÖ/PDY şüphelisi 14 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri süren şüpheliler arasında eski emniyet müdürü H.P., eski uzman doktor M.Ş.G. ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi eski profesörü N.G.'nin de olduğu tespit edildi.
Yakalanan eski öğretim üyesi N.G.'nin evinde, 5 yıl önce yapılan aramada, 'Muhterem efendim' ibareli FETÖ elebaşı Fetullah Gülen imzalı bayram mesajı, kadın ve erkek fotoğrafları bulunan katalog, Gülen'e ait CD ve kitaplar ele geçirilmişti. N.G., FETÖ yapılanması içinde 'Katalog evlendirme programı' organize etmekten tutuklanmış, ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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