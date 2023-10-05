ABD bayraklı motoryattan FETÖ’nün katalog evlilik imamı çıktı

Yakalanan eski öğretim üyesi N.G.'nin evinde, 5 yıl önce yapılan aramada, 'Muhterem efendim' ibareli FETÖ elebaşı Fetullah Gülen imzalı bayram mesajı, kadın ve erkek fotoğrafları bulunan katalog, Gülen'e ait CD ve kitaplar ele geçirilmişti. N.G., FETÖ yapılanması içinde 'Katalog evlendirme programı' organize etmekten tutuklanmış, ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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