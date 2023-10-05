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Ankara'da maden göçüğü! Valilikten açıklama geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
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Ankara’da maden göçüğü! Valilikten açıklama geldi

Son dakika haberine göre Ankara Beypazarı'nda kömür madeninde göçük meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada 15 maden işçisinin hafif şekilde yaralandığı, 3 işçinin ise hastanede gözlem altında olduğu bildirildi.

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