İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ DİYANET 2023 | 5 Ekim 2023 sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namazı saatleri!
İstanbul'da namaz vakitleri arama motorlarında hız kazandı. Namaz saatleri, güneşin konumuna göre belirlenir ve Müslümanlar için ibadetlerin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesinde büyük bir rehberdir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz vakitlerini imsakiye sayfamızda sizler için paylaşıyoruz.
İslam'ın beş şartından biri olan namaz, günün belirli vakitlerinde abdest alarak ve Allah'a yönelerek yapılan dualar ve ibadetlerle gerçekleştirilir. Namaz vakitleri, güneşin konumuna göre hesaplanır ve her gün değişir. İşte İstanbul'da yaşayanlar için namaz vakitleri...
Sabah Namazı Vakti
Sabah namazı, güneşin doğuşundan önce kılınır. Sabah namazı, 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere toplamda 4 rekattır. Sabah namazı, güneşin doğuşundan önceki son zaman diliminde kılınabilir. Sabah namazı, Müslümanlar için günün en önemli namazlarından biridir. İşte, İstanbul'da yaşayanlar için namaz vakitleri...
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Öğle Namazı Vakti
Öğle namazı, güneşin tam tepede olduğu zaman kılınır. Öğle namazı, 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. Öğle namazı, Müslümanlar için günün en önemli namazlarından biridir.
İkindi Namazı
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.
Akşam Namazı Vakti
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam Namazı
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.
Yatsı Namazı Vakti
Yatsı namazı 4 rekatı ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekat kılınır. Ardından son olarak 3 rekat vitir vacip namazı kılınır.
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- İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ DİYANET 2023 | 5 Ekim 2023 sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namazı saatleri!
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