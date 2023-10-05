İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ DİYANET 2023 | 5 Ekim 2023 sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namazı saatleri!

İslam'ın beş şartından biri olan namaz, günün belirli vakitlerinde abdest alarak ve Allah'a yönelerek yapılan dualar ve ibadetlerle gerçekleştirilir. Namaz vakitleri, güneşin konumuna göre hesaplanır ve her gün değişir. İşte İstanbul'da yaşayanlar için namaz vakitleri...