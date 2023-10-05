3 aylar ne zaman başlıyor? 2024 Diyanet takvimi üç ayların başlama tarihi...

Üç aylar, İslam takvimine göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylık bir dönemi ifade eder. Bu ayların başlangıcı ve sonu, her yıl İslam dünyasında büyük bir heyecanla karşılanır. Üç ayların girişi, Müslümanlar için özellikle ibadet, dua, sadaka verme ve manevi temizlik açısından büyük bir fırsat olarak kabul edilir. İşte, Diyanet üç aylar başlangıç tarihi...