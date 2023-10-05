3 aylar ne zaman başlıyor? 2024 Diyanet takvimi üç ayların başlama tarihi...
İslam dünyasının dini takviminde büyük bir öneme sahip olan üç ayların başlama tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi olarak açıklandı. Müslümanlar için manevi değeri büyük olan bu aylar, ibadetlerin arttığı, dua ve tövbenin yoğunlaştığı bir dönemi işaret ediyor. İşte üç ayların tarihleri ve 2024 yılındaki dini günler takvimi hakkında detaylar...
Üç aylar, İslam takvimine göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylık bir dönemi ifade eder. Bu ayların başlangıcı ve sonu, her yıl İslam dünyasında büyük bir heyecanla karşılanır. Üç ayların girişi, Müslümanlar için özellikle ibadet, dua, sadaka verme ve manevi temizlik açısından büyük bir fırsat olarak kabul edilir. İşte, Diyanet üç aylar başlangıç tarihi...
2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
3 aylar, 2024 yılında Receb ayının ilk günü olan 12 Ocak günü başlayacak.
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 gerçekleşecek.
Miraç Kandili 6 Şubat günü, Berat Kandili ise 24 Şubat günü idrak edilecek.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3 aylar ne zaman başlıyor? 2024 Diyanet takvimi üç ayların başlama tarihi...
- Sosyal yardım ödemeleri: Evde Bakım, Aile Destek, Dul ve Yetim aylığı... Ödemelere %49... zam müjdesi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!
- İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ DİYANET 2023 | 5 Ekim 2023 sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namazı saatleri!
- Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) lise mezunu hizmetli alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ekranı….
- 31 Ekim’e kadar 335 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor! Hyundai, Fiat, Opel, Renault, ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları
- Devletten ev alacaklara, onaracaklara altın kese açıldı! En düşük 35.000, En yüksek 500.000 TL konut yardımı! 1+1, 2+1, 3+1 Betonarme, prafabrik ev...
- 6 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi? Devlet daireleri, bankalar, kargolar açık mı, kapalı mı?
- Emeklilere 4-29 Ekim arasında 12.000 TL ödeme! O tarihte başvuranın maaş hesabına yatacak!
- Köylüler tarlaya giderken bildikleri tüm duaları okuyorlar! Kabus gibi o ilçeye çöktü
- Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı nedir, yüz yüze mi, online mı olacak? 2023 uzman/ başöğretmenlik sınav başvuruları bitti mi? Sınav tarihi...
- Akaryakıtta dev indirim! Levha değişti! 4 Ekim benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Dünyanın en kolay tatlısı, yiyen vazgeçemiyor: Sadece 2 malzemeyle lezzet şöleni