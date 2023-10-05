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3 aylar ne zaman başlıyor? 2024 Diyanet takvimi üç ayların başlama tarihi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
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3 aylar ne zaman başlıyor? 2024 Diyanet takvimi üç ayların başlama tarihi...

İslam dünyasının dini takviminde büyük bir öneme sahip olan üç ayların başlama tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi olarak açıklandı. Müslümanlar için manevi değeri büyük olan bu aylar, ibadetlerin arttığı, dua ve tövbenin yoğunlaştığı bir dönemi işaret ediyor. İşte üç ayların tarihleri ve 2024 yılındaki dini günler takvimi hakkında detaylar...

Üç aylar, İslam takvimine göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylık bir dönemi ifade eder. Bu ayların başlangıcı ve sonu, her yıl İslam dünyasında büyük bir heyecanla karşılanır. Üç ayların girişi, Müslümanlar için özellikle ibadet, dua, sadaka verme ve manevi temizlik açısından büyük bir fırsat olarak kabul edilir. İşte, Diyanet üç aylar başlangıç tarihi...

2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

3 aylar, 2024 yılında Receb ayının ilk günü olan 12 Ocak günü başlayacak.

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat günü, Berat Kandili ise 24 Şubat günü idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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