Esenboğa Havalimanı’na dev yatırım! 3. pist hizmete girecek

Uraloğlu, bu yıl ise söz konusu sayıların çok daha üzerine çıkılacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Daha 2023 yılı tamamlanmadan ilk 9 ayda Esenboğa Havalimanı'nda yaklaşık 70 bin uçuş trafiği gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 45 bin civarındaydı. Yine geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 6 milyon 420 bin olan yolcu sayısı ise bu yıl yaklaşık 9 milyona yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40'a yakın bir artış var ve önümüzdeki yıllarda bu sayının artarak devam edeceğini öngörüyoruz."

Geçen yılın aralık ayında Esenboğa Havalimanı'nın ilave yatırım ve 25 yıllık işletmesini kapsayan kamu özel işbirliği ihalesini yaptıklarını hatırlatan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Devlet kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 298 milyon avro yatırım gerçekleştireceğiz. İki etaplı olarak gerçekleştirilecek proje kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'mız 3. pistine kavuşacak. İlk etap kapsamında değerlendirilecek 3. pist yapımının yanı sıra itfaiye istasyonu, özel maksatlı araç giriş binası, ASKİ Ulupınar Deresi'nin ıslahı, teknik blok ve kule, ısı merkezi ve su deposu, uçuş kontrol hangarı, uçak atık su arıtma tesisi ve kargo genişleme alanları çalışmaları gerçekleştirilecek. İkinci etap kapsamında ise en az 40 bin metrekarelik terminal binası genişletilmesi, genel havacılık apronu ve taksi yolu çalışmaları yapılacak."