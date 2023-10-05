5 Ekim Dünya Öğretmenler günü nedir, neden kutlanıyor? Dünya Öğretmenler günü mesajları ve sözleri...
5 Ekim, Dünya Öğretmenler Günü olarak pek çok ülkede coşkuyla kutlanmaktadır. Bu anlamlı gün, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümünü temsil eder. Dünya genelinde, öğretmenlerin önemli rolüne vurgu yapmak, onların emeğini ve katkılarını takdir etmek için 5 Ekim'de çeşitli etkinlikler ve kutlamalar düzenlenir.
5 Ekim, Dünya Öğretmenler Günü olarak pek çok ülkede coşkuyla kutlanmaktadır. Bu anlamlı gün, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümünü temsil eder. Dünya genelinde, öğretmenlerin önemli rolüne vurgu yapmak, onların emeğini ve katkılarını takdir etmek için 5 Ekim'de çeşitli etkinlikler ve kutlamalar düzenlenir.
TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.
5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı, sevgi, eğitim, temizlik ahlak öğretmeye çalışır. vb. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız! Öğretmenler günü kutlu olsun.
Dünyanın her yerinde öğretmenler, toplumun en fedakar ve saygıdeğer insanlarıdır. (Atatürk)
Öğretmen doğan güneş gibidir, etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
Öğretmen, taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır; ülkeler değil, gönüller fetheder. (Arif Hikmet Par)
Öğretmen kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Rufini)
Heykeltıraş mermere ne ise, öğretmen de çocuğa odur. (Atasözü)
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.
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