5 Ekim Dünya Öğretmenler günü nedir, neden kutlanıyor? Dünya Öğretmenler günü mesajları ve sözleri...

5 Ekim, Dünya Öğretmenler Günü olarak pek çok ülkede coşkuyla kutlanmaktadır. Bu anlamlı gün, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümünü temsil eder. Dünya genelinde, öğretmenlerin önemli rolüne vurgu yapmak, onların emeğini ve katkılarını takdir etmek için 5 Ekim'de çeşitli etkinlikler ve kutlamalar düzenlenir.

TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.