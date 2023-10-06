Tuzla’da TIR’la taşınan 6 elektrikli araç küle döndü

"PATLAMA SESİYLE DIŞARI ÇIKTIK"

Yangını gören çevredeki vatandaşlardan Naci Yıldırım "Patlama sesiyle dışarı çıktık. Trafik kazası gibi bir şey var sandık. En alttaki araç yanıyordu. Daha sonra üste sıçradı. Üstten ön taraflara doğru yayıldı. O arada itfaiye geldi zaten. Buraya gelince yangın başlamıştı. Herhalde yurt dışından gelen arabalar. Oradan dağıtım yapılıyor" diye konuştu.

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