Yaşlı kadın suç makinesi çıktı! 10 yıllık kaçış Denizli’de son buldu

Aynı araçta bulunan Tuncay A. ise korumak istediği annesine 'hala' diye hitap ederek, JASAT dedektiflerini yanıltmaya çalıştı. 12 ilde karıştığı suçlardan dolayı 10 yıldır aranan yaşlı kadın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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