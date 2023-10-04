Yaşlı kadın suç makinesi çıktı! 10 yıllık kaçış Denizli'de son buldu
Denizli’de 12 ilde karıştığı 7 ayrı suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yaşlı kadının 10 yıllık kaçışını, JASAT dedektifleri noktaladı. Yaşlı kadınla aynı araçta denetime takılan oğlunun, kardeşinin kimliğini kullanan annesine ‘hala’ diye hitap etmesi dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak sürdürülen aralıksız çalışmalarda, hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan ve 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 61 yaşındaki Nefiye A.'nın Denizli'ye geldiği tespit edildi.
2013 yılından beri aranan yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullanan Nefiye A., JASAT dedektiflerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.
ANNESİNİ KORUMAK İÇİN 'HALA' DİYE HİTAP ETTİ
Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kimlik kontrolünde, JASAT dedektiflerine de kardeşinin kimlik bilgilerini veren Nefiye A., bu sefer jandarmayı kandıramadı.
Aynı araçta bulunan Tuncay A. ise korumak istediği annesine 'hala' diye hitap ederek, JASAT dedektiflerini yanıltmaya çalıştı. 12 ilde karıştığı suçlardan dolayı 10 yıldır aranan yaşlı kadın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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