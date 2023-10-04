6 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi? Devlet daireleri, bankalar, kargolar açık mı, kapalı mı?
6 Ekim, İstanbul'un kurtuluşunu anma ve kutlama günüdür. Bu özel gün, İstanbul'da çeşitli etkinlikler, törenler ve kutlamalarla anılır. Vatandaşlar ve öğrenciler bu kutlu günün resmi tatil olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...
6 Ekim, İstanbul'un kurtuluşunu anma günüdür ve özel bir tarihi olayı temsil eder. İstanbul'un kurtuluşu özel bir anlam taşıdığı için çeşitli törenler, etkinlikler ve kutlamalarla anılır. Şehrin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen resmi törenler, tarihsel mekanlarda ve kamu binalarında yapılır. İşte 6 Ekim tarihinin resmi tatil olup olmadığına ilişkin detaylar...
6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?
6 Ekim resmi tatil takvimi içinde yer almıyor.
İstanbul'un kurtuluşu tarihi olan 6 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.
İSTANBUL'UN KURTULUŞU SÜRECİ
Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harrington'un emriyle savunma pozisyonu aldı.
İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara Hükûmeti İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd George bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu alması emrini verdi. Fakat Harrington ateş açılmaması emrini verdi. Türk birlikleri, İngiliz direnişi ile karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı. Türklerle savaşılmasını istemeyen Winston Churchill'in başını çektiği bir grup bakan istifa etti.
Diğer taraftan İzmir'in Kurtuluşu'ndan sonra Damat Ferit Paşa 21 Eylül 1922'de ülkeden kaçtı. Mudanya Mütarekesi gereği Trakya topraklarının teslimi yapılırken Türkiye'yi temsil edecek kişi olarak Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ile Refet Paşa; İstanbul komutanı olarak da Millî Müdafaa Umumi Katibi Selahattin Adil Paşa görevlendirildi.
Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde TBMM Muhafız Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle Gülnihal vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi. Ardından "İstanbul Komutanı" sıfatıyla Selahattin Adil Paşa, 81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine rağmen işgal sonlanmadı. Çünkü mütarekeye göre işgal kuvvetleri barış antlaşması imzalanmasından hemen sonra İstanbul'u boşaltacaktı.
ŞEHRİ TERK ETTİLER
24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.
6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 6 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi? Devlet daireleri, bankalar, kargolar açık mı, kapalı mı?
- Emeklilere 4-29 Ekim arasında 12.000 TL ödeme! O tarihte başvuranın maaş hesabına yatacak!
- Köylüler tarlaya giderken bildikleri tüm duaları okuyorlar! Kabus gibi o ilçeye çöktü
- Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı nedir, yüz yüze mi, online mı olacak? 2023 uzman/ başöğretmenlik sınav başvuruları bitti mi? Sınav tarihi...
- Akaryakıtta dev indirim! Levha değişti! 4 Ekim benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Dünyanın en kolay tatlısı, yiyen vazgeçemiyor: Sadece 2 malzemeyle lezzet şöleni
- Botları, montları raflara geri koyun! 4-5-6-7 Ekim'de hava durumu yeniden şekillendi: Sıcaklıklar o tarihten itibaren...
- Emekliye 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu? 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak, son durum nedir?
- 2000-2008 arası ve sonrası emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın! Emeklilik sisteminde yeni düzenleme torbadan çıktı!
- 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Mesajları 2023! En güzel ve anlamlı şiirler, sözler... Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı?
- Emekliye, memura %51.46 enflasyon hesabı çıktı! Refah payı, OVP, 5.000 TL ikramiye, seyyanen... TÜİK 3 aylık veri farkıyla yeni ara zamlı kök maaş!
- 2. Torba Yasa müjdesi tek tek geldi! O maddelerde yeni detay! Taşerona kadro, ikramiye, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik...