6 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşu resmi tatil mi? Devlet daireleri, bankalar, kargolar açık mı, kapalı mı?

6 Ekim, İstanbul'un kurtuluşunu anma günüdür ve özel bir tarihi olayı temsil eder. İstanbul'un kurtuluşu özel bir anlam taşıdığı için çeşitli törenler, etkinlikler ve kutlamalarla anılır. Şehrin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen resmi törenler, tarihsel mekanlarda ve kamu binalarında yapılır. İşte 6 Ekim tarihinin resmi tatil olup olmadığına ilişkin detaylar...

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim resmi tatil takvimi içinde yer almıyor.

İstanbul'un kurtuluşu tarihi olan 6 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.