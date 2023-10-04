Pencereden düşüp öldü sabah fark edildi

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bayrak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gece saatlerinde pencereden düştüğü tahmin edilen Bayrak'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri Bayrak'ın evinde, penceresinde, düştüğü yerde çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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