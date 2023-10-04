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Son dakika: Hatay'da korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! 2023 son depremler listesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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Son dakika: Hatay’da korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! 2023 son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Saat 10.58'de yaşanan depremin derinliği ise 10.81 kilometre olarak ölçüldü.

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