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En acı kare! Sancaktepe'de inşaat alanında boğulan 3 kardeşin peşinden koştuğu top görüntülendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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En acı kare! Sancaktepe’de inşaat alanında boğulan 3 kardeşin peşinden koştuğu top görüntülendi

İstanbul Sancaktepe'de 3 kardeşin inşaat alanında boğulması olayında, kardeşlerin suda bulunan topa ulaşmak isterken öldüğü iddia edildi. İddiaya konu olan topun fotoğrafı da ortaya çıktı.

Sancaktepe'de 3 kardeşin inşaat alanında bulunan topa ulaşmak isterken boğulduğu öne sürülüyor . 3 kardeşin ölümüne neden sudaki topun fotoğrafı ortaya çıktı.

Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşin cesetleri İstanbul Valiliği ile Sancaktepe Belediyesi'nin ortaklaşa inşa etmek üzere temmuz ayında temelini attığı cemevi şantiyesindeki bu birikintisinde bulundu.

7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın'ın şantiye alanındaki topa ulaşmak isterken suya düşerek boğuldukları öne sürüldü. Bu arada su içindeki topun fotoğrafı ortaya çıktı. Topun çocuklara mı yoksa başkasına mı ait olup olmadığı ise henüz tespit edilemedi.

TOPRAĞA VERİLDİLER
Sancaktepe'de bir inşaatın temelindeki suda cesedi bulunan 3 kardeşin naaşları, toprağa verildi.

Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki cemevi inşaatının yağmur suyuyla dolu temelinde gece saatlerinde cansız bedenleri bulunan Berat (7), Baran (9) ve Batuhan Sağın (11) kardeşler için Sancaktepe Saruhan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda kişi, baba Ayvaz Sağın'a taziye dileğinde bulundu.

Sağın kardeşlerin cenazeleri, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OLAY
Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi 75 numara yakınlarında oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin 2 Ekim'de akşam saatlerinde kaybolması üzerine polis ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, bugün sabaha karşı Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki bir inşaatın görevlisi, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde çocuk cesedi görünce durumu polise bildirmiş, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Gelen itfaiye ekiplerince yağmur suyunun tahliye edilmesi sonrası 3 çocuğun cesedi, ekiplerce buradan çıkarılmıştı.

Yapılan incelemede cesetlerin, önceki gün kaybolan 3 kardeşe ait olduğu anlaşılmıştı.

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