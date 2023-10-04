En acı kare! Sancaktepe’de inşaat alanında boğulan 3 kardeşin peşinden koştuğu top görüntülendi

7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın'ın şantiye alanındaki topa ulaşmak isterken suya düşerek boğuldukları öne sürüldü. Bu arada su içindeki topun fotoğrafı ortaya çıktı. Topun çocuklara mı yoksa başkasına mı ait olup olmadığı ise henüz tespit edilemedi.