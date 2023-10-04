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Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde akılalmaz olay! Profesör Tahir Uluç bir başka profesör tarafından vuruldu! Nedeni 'pes' dedirtti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2023
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Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde akılalmaz olay! Profesör Tahir Uluç bir başka profesör tarafından vuruldu! Nedeni ’pes’ dedirtti

Konya'da bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Tahir Uluç, fakültedeki odasında silahla vuruldu. Olayla ilgili olarak Prof. Dr. Galip A. gözaltına alındı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde, silahla yaralanan öğretim üyesi hastaneye kaldırıldı.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç (46), fakültedeki odasında silahla yaralandı.


*Fotoğrafta Prof. Dr. Tahir Uluç

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uluç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgisi olduğu iddiasıyla Prof. Dr. Galip A. gözaltına alındı, kardeşi İzzet A'nın da yakalanması için çalışma başlatıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünün, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Konya Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bacağından yaralanan Uluç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AKADEMİSYENLER ARASINDAKİ HUSUMETİN SEBEBİ BELLİ OLDU
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Prof. Dr. Tahir Uluç ile şüphelilerden aynı bölümde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Galip A. arasındaki anlaşmazlığın izin anlaşmazlığından kaynaklandığı ortaya çıktı. İki profesörün daha önceden izin anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadığı ve bu olayla ilgili tutanak hazırlandığı belirlendi. Tarafların dün yine henüz bilinmeyen sebeple tartıştıkları da öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerden turizmci İzzet A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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