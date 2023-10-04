Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde akılalmaz olay! Profesör Tahir Uluç bir başka profesör tarafından vuruldu! Nedeni ’pes’ dedirtti

AKADEMİSYENLER ARASINDAKİ HUSUMETİN SEBEBİ BELLİ OLDU

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Prof. Dr. Tahir Uluç ile şüphelilerden aynı bölümde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Galip A. arasındaki anlaşmazlığın izin anlaşmazlığından kaynaklandığı ortaya çıktı. İki profesörün daha önceden izin anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadığı ve bu olayla ilgili tutanak hazırlandığı belirlendi. Tarafların dün yine henüz bilinmeyen sebeple tartıştıkları da öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerden turizmci İzzet A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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