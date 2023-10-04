04 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir’de düğmeye basıldı! 5 ilde FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

Balıkesir’de düğmeye basıldı! 5 ilde FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2023
ABONE OL
Balıkesir’de düğmeye basıldı! 5 ilde FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında örgütün sözde il imamı, ilçe imamları, eğitim danışmanı ve örgüt içi evlendirme sorumlusunun da bulunduğu gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA