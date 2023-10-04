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Ankara'da şüpheli paket alarmı! Fünye ile patlatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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Ankara’da şüpheli paket alarmı! Fünye ile patlatıldı

Son dakika haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya'da bir şüpheli paketle ilgili alarm verildiğini duyurdu. Emniyetten yapılan açıklamada, "Çankaya Dikmen Pazaryeri çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. Daha sonra fünye ile güvenli şekilde patlatılan paket boş çıktı.

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