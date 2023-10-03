Yeni açılan KYK yurdunu öğrenciler anlattı: Beş yıldızlı konaklama hizmeti

Sabah kahvaltısı için 40 lira, akşam yemeği için 80 lira olmak üzere öğrencilere günlük 120 lira yemek desteği sağlanıyor. Böylece aylık ücreti 570 lira olan yurtta her öğrenciye ayda 3 bin 600 lira beslenme yardımı yapılmış oluyor. Ayrıca yurtta, öğrencilerin taleplerine göre ücretsiz ebru, karakalem, müzik, satranç, okçuluk, masa tenisi, İngilizce ve KPSS gibi birçok çeşitli kurslar açılıyor. Yurda yerleşen 63 depremzede öğrenci de yurt için depozito dâhil hiçbir ücret ödemiyor. Ayrıca ihtiyaç duyan öğrenciler için psikolojik danışmanlık hizmeti de veriliyor.

'BU YURTTA HER ŞEY ÇOK GÜZEL'

Burdur'dan Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi'nde Odyoloji bölümünde okumak için gelen Fulya Mete, "Yurt yeni yapılmış. Her şey çok güzel. Spor yapabileceğimiz özel alanlar olacakmış yurtta. Yurdun imkânları fazla, yurdu çok beğendim" diye konuştu.

Depremden etkilenen Şanlıurfa'dan gelen Esma İlbilgi ise, "Yurda ilk geldiğimde çok yüksek diye çok kaygılanmıştım. Binanın sağlamlığı, dayanıklılığı nasıl diye çok endişe etmiştim. Binanın depreme dayanıklı olduğunu öğrendim. O yüzden içim çok rahat" dedi.