Yeni açılan KYK yurdunu öğrenciler anlattı: Beş yıldızlı konaklama hizmeti
Ankara'da bir hafta önce açılan Anadolu KYK Kız Öğrenci Yurdu'na yerleşen öğrenciler deneyimlerini anlattı. 'Otel gibi yurt' diyen öğrenciler, "Odalarımız çok geniş ve rahat. Burada kaldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Hükümetin 81 il, 260 ilçede açtığı KYK yurtları, farklı şehre üniversite okumaya giden öğrencilere yuva oluyor.
BİN 502 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ
2023-2024 eğitim döneminde 81 il, 260 ilçe ve KKTC'deki 822 KYK yurdu, toplam 950 bin öğrenciyi ağırlayacak. Öğrenciler, Ankara Yenimahalle'de bir hafta önce açılan Anadolu KYK Kız Öğrenci Yurdu'na da yerleşmeye başladı. Bin 502 öğrenci kapasitesi olan yurt, büyüklüğüne göre 2, 5 veya 6 kişilik odalara sahip. Odalarda ayrı giyinme ve çalışma odası bulunuyor. 8 adet engelli öğrenci odasının da yer aldığı yurtta, 16 engelli öğrenci kalabilecek. Yurtta yemekler, gıda kontrol personelinin denetiminde hazırlanıyor.
Sabah kahvaltısı için 40 lira, akşam yemeği için 80 lira olmak üzere öğrencilere günlük 120 lira yemek desteği sağlanıyor. Böylece aylık ücreti 570 lira olan yurtta her öğrenciye ayda 3 bin 600 lira beslenme yardımı yapılmış oluyor. Ayrıca yurtta, öğrencilerin taleplerine göre ücretsiz ebru, karakalem, müzik, satranç, okçuluk, masa tenisi, İngilizce ve KPSS gibi birçok çeşitli kurslar açılıyor. Yurda yerleşen 63 depremzede öğrenci de yurt için depozito dâhil hiçbir ücret ödemiyor. Ayrıca ihtiyaç duyan öğrenciler için psikolojik danışmanlık hizmeti de veriliyor.
'BU YURTTA HER ŞEY ÇOK GÜZEL'
Burdur'dan Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi'nde Odyoloji bölümünde okumak için gelen Fulya Mete, "Yurt yeni yapılmış. Her şey çok güzel. Spor yapabileceğimiz özel alanlar olacakmış yurtta. Yurdun imkânları fazla, yurdu çok beğendim" diye konuştu.
Depremden etkilenen Şanlıurfa'dan gelen Esma İlbilgi ise, "Yurda ilk geldiğimde çok yüksek diye çok kaygılanmıştım. Binanın sağlamlığı, dayanıklılığı nasıl diye çok endişe etmiştim. Binanın depreme dayanıklı olduğunu öğrendim. O yüzden içim çok rahat" dedi.
'YURDUM, KALP, BEN'
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Merve Adıgüzel de, "İlk defa KYK'da kalıyorum. Beklentimin çok üstünde bir yurt. 6 kişilik olduğunu duyunca benim gözüm biraz korkmuştu. Odaların küçük olmasından endişe etmiştim. Ama odaların genişliği çok iyi. Yurdun her yerinde çok ince düşünülmüş şeyler var. Giyinme odası, çalışma odası, eşyalarımızı koyabileceğimiz geniş alanların olması çok güzel. O yüzden sosyal medya diliyle 'Yurdum, kalp, ben' diyorum" ifadelerini kullandı.
Karabük'ten gelerek KYK yurduna yerleşen hemşirelik öğrencisi Sudenur Uzuntarla, "Ben yurdu gerçekten çok beğendim. Bir KYK yurdu olarak epey iyi. KYK yurdu deyince akla kötü şartlar, dar odalar geliyor. Ama bu yurt öyle değil. Otel gibi bir yurt. Şartları da güzel" diye konuştu.
EK KONTENJAN YURT BAŞVURULARI BAŞLADIBAŞVURULARI
Gençlik ve Spor Bakanlığı, ek kontenjan yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bu kapsamda yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri, 5 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularını yapılabilecek. Başvuru işlemleri "www.turkiye.gov.tr" internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Lisans öğrencileri için 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu kapsamda yüzde 87'lik yerleştirme oranı yakalayarak yeni bir rekora imza atmıştı. 81 il, 260 ilçe ve KKTC olmak üzere bünyesinde toplam 822 yurt bulunduran bakanlık, 950 bin yatak kapasitesi ile de birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusunu geride bırakıyor.
HEDEF 1 MİLYON YATAK
Kısa süre önce ülke genelindeki yurt kapasitesine ilişkin hedeflerini duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yapımı hızla devam eden yurtlarımız var. Onların kısa süre içerisinde tamamlanacağı bilgisini de paylaşmak istiyorum. Böylece kısa zaman içerisinde 1 milyon yatak kapasitesi hedefimize ulaşmış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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