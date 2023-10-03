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İzmir'den Bulgaristan'a gidiyordu! Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2023
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İzmir’den Bulgaristan’a gidiyordu! Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 147 metre uzunluğundaki ‘Sonata’ isimli konteyner gemisi makine arızası yaptı. Arızalanan gemi, römorkörle Bozcaada Demir Bölgesi'ne götürülüp demirletildi.

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