THY’den yurt içinde ucuza bilet kampanyası! Biletler satışa çıktı

Kampanya, Kıbrıs Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşları kapsamıyor. Sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

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