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THY'den yurt içinde ucuza bilet kampanyası! Biletler satışa çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2023
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THY’den yurt içinde ucuza bilet kampanyası! Biletler satışa çıktı

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları, 3-4 Ekim tarihlerinde biletlenen yurt içi uçuşlar için ucuz bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 6 Şubat-4 Nisan tarihleri arasında yurt içi uçuşlar 599 liradan satılacak.

Türk Hava Yolları ucuz bilet kampanyası düzenlendi. THY, 3-4 Ekim 2023 tarihinde alınan biletlerle 6 Şubat 2024-4 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak yurt içi uçuşları 599 liradan başlayan fiyatla satışa sundu.

Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretleri olarak belirlendi.

Kampanya, Kıbrıs Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşları kapsamıyor. Sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

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