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Sözlü tartışma sopalı kavgaya dönüştü! Dehşet anları kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
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Sözlü tartışma sopalı kavgaya dönüştü! Dehşet anları kamerada

Beylikdüzü’nde iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Yol ortasında dakikalar boyunca süren kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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