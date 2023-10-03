Bu kadarına da pes artık! Otobüs durağını çaldılar
Eskişehir'de Odunpazarı'na bağlı bir köyde otobüs durağı çalındı. Köyde yaşayan vatandaşlar çalınan durağın yenilenmesi için yetkililere çağrıda bulunurken, durak tabelasının olmaması nedeniyle otobüs şoförleriyle tartışma yaşadıklarını ifade etti.
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı bölgeden çalınan otobüs durağının 3 yıldır yenilenmediğini söyleyen vatandaşlar, otobüs şoförleriyle polemik yaşadıklarını belirterek yeni bir durak yapılmasını istedi.
Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Yenisofca Köyü'nün çıkışında bulunan otobüs durağının çalınması köy sakinleriyle otobüs şoförleri arasında tartışma konusu oldu.
Yaklaşık 3 sene önce bilinmeyen şahıslar tarafından çalındığı aktarılan durağın olduğu noktada şoförler vatandaşları köy girişindeki durağa yönlendirirken, köy sakinleri eskiden o noktada durak olduğuna dikkat çekerek diğer durağa gitmelerinin gereksiz olduğunu savundu. Odunpazarı Belediyesi'nin yıllardır konuyla ilgilenmediğini dile getiren vatandaşlar, yeni bir durak yapılması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.
"KÖY ÇIKIŞINA BİR ADET DURAK KONULMASINI İSTİYORUZ"
Yenisofca Köyü sakinlerinden Rıza Demiralay, "Köyün çıkışında bir durak vardı, çaldılar. Uzun süredir orada durak yok. Otobüs şoförleri bizi 'neden duraktan binmiyorsunuz' diye uyarıyor.
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