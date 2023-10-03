Bu kadarına da pes artık! Otobüs durağını çaldılar

Yaklaşık 3 sene önce bilinmeyen şahıslar tarafından çalındığı aktarılan durağın olduğu noktada şoförler vatandaşları köy girişindeki durağa yönlendirirken, köy sakinleri eskiden o noktada durak olduğuna dikkat çekerek diğer durağa gitmelerinin gereksiz olduğunu savundu. Odunpazarı Belediyesi'nin yıllardır konuyla ilgilenmediğini dile getiren vatandaşlar, yeni bir durak yapılması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.