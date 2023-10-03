Bitcoin Safiye hakkında karar! Milyonlarca liralık vurgun yapmıştı

Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı.



TELEFONLARI AÇMAYINCA DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR

Safiye Gökçe Yüce, Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyen Yüce, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu. Safiye Gökçe Yüce'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 27'si, avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Yüce'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 Bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Yüce'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da bazı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Safiye Gökçe Yüce'nin Aydın'da 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı belirlendi.