Ankara'da vahşet! Annesini öldürüp çatıdan atlayarak intihar etti
Son dakika haberine göre Ankara'da tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren Dilara Alagöz, inşaat halindeki bir binanın çatısından atlayıp yaşamını sonlandırdı.
Edinilen bilgilere göre olay, 15.30 sıralarında Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi 529. sokakta bulunan 3 numaralı bir apartmanda meydana geldi. 2 numaralı daireden gelen sesler üzerine apartmanda bulunan komşular polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, anne Ayşe A.'nın mutfakta boyun ve sırt bölgesinden bıçaklanarak öldüğünü tespit etti.
Ölen kadının eşi H.A. ve annesi Ü.A. ile yapılan görüşmede ise H.A., annesi ile birlikte saat 15.00 sıralarında ilaç yazdırmak için evden çıktıklarını, evde kızı Dilara A.'nın olduğunu ancak saat 15.45'te eve geldiklerinde eşinin mutfakta kanlar içinde olduğunu, kızı Dilara'nın evde olmadığını ve bilgisinin olmadığını belirtti. İddialara göre, Dilara'nın bir erkek arkadaşı vardı, annesi görüşmelerini istemediği için kızına telefon vermiyordu ve kızı Dilara uyuşturucu kullanıyordu.
Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken, gelen yüksekten düşme ihbarı üzerine polis ekipleri Bağlarbaşı Mahallesi'nde Dilara A.'nın inşaattan düşerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Dilara'nın cebinden "Annemi öldürdüm intihar ediyorum" notu ile birlikte anne Ayşe A.'nın öldüğü adresin ve aile üyelerinin telefon numaralarının yazılı olduğu bir not çıktığı bilgisine ulaşıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. Torba Yasa müjdesi tek tek geldi! O maddelerde yeni detay! Taşerona kadro, ikramiye, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik...
- ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI SON DAKİKA! (ÖTV'siz) Vergisiz telefon ne zaman, nasıl alınır? 9500 TL altı telefon modellerinin fiyat listesi...
- GENÇ KART BAŞVURU EKRANI 2023 | Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Kart nasıl alınır, başvurular başladı mı? gsb.gov.tr
- MANCHESTER UNITED-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 3 Ekim 2023 Manchester United-Galatasaray maçı canlı izle!
- KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? KYK 2023 burs başvuru tarihi açıklandı mı, netleşti mi?
- Vergisiz telefon açıköğretimde geçerli mi 2023? AÖF öğrencileri vergisiz telefon ve bilgisayar alabilir mi?
- Okullarda ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Okullarda ara tatil tarihi belli oldu mu?
- İbn-i Sina'dan yüzyıllık mucize tarif! Ağrıları 1 saatte dindiriyor! O yağı sürün ve bekleyin...
- Emeklilik sisteminde yeni düzenleme torbadan çıktı! 2000-2008 arası ve sonrası emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın
- Cebinde bozuk parası olanlar hemen baksın! Meğer Darphane’de böyle üretiliyormuş: 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL...
- Burası ne Afrika ne Amazon! Canavar 500 yıl sonra o ilimizde uyandı!
- Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı?