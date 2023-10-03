Ankara’da vahşet! Annesini öldürüp çatıdan atlayarak intihar etti

Ölen kadının eşi H.A. ve annesi Ü.A. ile yapılan görüşmede ise H.A., annesi ile birlikte saat 15.00 sıralarında ilaç yazdırmak için evden çıktıklarını, evde kızı Dilara A.'nın olduğunu ancak saat 15.45'te eve geldiklerinde eşinin mutfakta kanlar içinde olduğunu, kızı Dilara'nın evde olmadığını ve bilgisinin olmadığını belirtti. İddialara göre, Dilara'nın bir erkek arkadaşı vardı, annesi görüşmelerini istemediği için kızına telefon vermiyordu ve kızı Dilara uyuşturucu kullanıyordu.