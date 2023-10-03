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Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti yaşadı! Kaza anı güvenlik kamerasında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
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Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti yaşadı! Kaza anı güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri... Konya'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya Ali Rıza Binici, yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Konya Ereğli Caddesi'nde meydana geldi. Güllüzar Bal'ın kullandığı 42 NK 036 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Rıza Binici'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Binici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sürücü Bal, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

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