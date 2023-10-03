Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti yaşadı! Kaza anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri... Konya'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya Ali Rıza Binici, yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Konya Ereğli Caddesi'nde meydana geldi. Güllüzar Bal'ın kullandığı 42 NK 036 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Rıza Binici'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Binici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sürücü Bal, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Burası ne Afrika ne Amazon! Canavar 500 yıl sonra o ilimizde uyandı!
- Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Gelinim Mutfakta 3 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek programı ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- Hz. Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı sırrı ortaya çıktı: Kutsal kitaplar orayı işaret ediyor!
- Canan Karatay ve İbrahim Saraçoğlu'nun favori kürü! Her sabah 1 kaşık tüketinin bağışlıklığı çelik gibi oluyor!
- GSB duyuru son dakika: GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı 2. etap başvuru sonuçları...
- AÖL ek sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak?
- MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI ZAMMI 2023 | En düşük 32.9074 TL, Memur Emeklisine 14.761 TL! Meslek meslek aylıklar hesaplandı! Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...
- Öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon hangi markalarda geçerli?
- En geçimsiz 3 burç ortaya çıktı! Ortama girdiklerinde öfke patlamaları ve huysuzluklarıyla tat kaçırıyorlar!
- Asgari ücret zamlı maaş tablosu! Ocak 2024'te 11.402 TL alana refah paysız 17.042 TL aylık! %49,46'lık artış oranı...