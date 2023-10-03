Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti yaşadı! Kaza anı güvenlik kamerasında

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Binici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sürücü Bal, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

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