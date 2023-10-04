Eski AK Parti Milletvekili Tahir Öztürk vefat etti
AK Parti 23 ve 26. Dönem Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Öztürk için yayınladığı taziye mesajında "Merhum milletvekilimize Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
23. ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk Ankara'da kalp krizi geçirdi. Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan Tahir Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Eski AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, 29 Temmuz'da da eşi Mualla Öztürk'ü kaybetmişti.
CEVDET YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tahir Öztürk'ün vefatının ardınan sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"23 ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum milletvekilimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."
PERŞEMBE GÜNÜ DEFNEDİLECEK
Merhum Öztürk'ün cenazesi 4 Ekim Çarşamba günü Elazığ'a getirecek. Öztürk'ün cenazesi 5 Ekim Perşembe günü öğle namazında kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
TAHİR ÖZTÜRK KİMDİR?
Tahir Öztürk, 1950'de Elazığ'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Özel sektörde kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyeliklerinde çalıştı. 3 dönem Anavatan Partisi Elazığ İl Başkanlığı ve 1 dönem Merkez İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.
Elazığ İzzet Paşa Vakfı Kurucu Üyesi oldu. İhsaniye Camii Derneğinin 2. Başkanlığı görevini sürdürdü. 23. Dönemde Elazığ Milletvekili seçildi. KİT Komisyonu, Madencilik Araştırma Komisyonu ve Küresel Isınma Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu.
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