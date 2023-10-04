Eski AK Parti Milletvekili Tahir Öztürk vefat etti

CEVDET YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tahir Öztürk'ün vefatının ardınan sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"23 ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum milletvekilimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

PERŞEMBE GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Merhum Öztürk'ün cenazesi 4 Ekim Çarşamba günü Elazığ'a getirecek. Öztürk'ün cenazesi 5 Ekim Perşembe günü öğle namazında kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedilecek.