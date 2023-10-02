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ZTK'da 2.tur maç programı belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç programı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2023 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023
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ZTK’da 2.tur maç programı belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç programı...

Turkuvaz Medya ekranlarından seyirciyle buluşan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kupada 2. Tur kapsamında müsabaka programı açıklandı. İşte detaylar...

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