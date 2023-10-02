Kentsel dönüşümde yeni dönem! AK Parti çalışmalarda sona geldi: 3’te 2 zorunluluğu kalkıyor

Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor. Teklifle bu oran salt çoğunluğa düşürülecek; kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile karar alınabilecek. Teklifin komisyondaki görüşmelerinde, ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz durumların etki analizi ele alınacak.