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Kentsel dönüşümde yeni dönem! AK Parti çalışmalarda sona geldi: 3'te 2 zorunluluğu kalkıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2023 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023
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Kentsel dönüşümde yeni dönem! AK Parti çalışmalarda sona geldi: 3’te 2 zorunluluğu kalkıyor

AK Parti tarafından bir süredir üzerinde çalışılan ve önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması beklenen kanun teklifi ile kentsel dönüşümde kat malikleri ile anlaşma oranı üçte ikiden salt çoğunluk şeklinde değiştirilecek.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ve ilerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan kanun teklifine göre, kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı üçte ikiden salt çoğunluğa çekilecek.

AA muhabirinin, AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, bu hafta meclisin gündemine sunulması beklenen Kentsel Dönüşüm Yasası ile kentsel dönüşümlerde kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan uzayan süreçlerin kısaltılması planlanıyor.

Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor. Teklifle bu oran salt çoğunluğa düşürülecek; kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile karar alınabilecek. Teklifin komisyondaki görüşmelerinde, ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz durumların etki analizi ele alınacak.

Teklifle, ulaşılamayan kat malikleri sebebiyle uzayan kentsel dönüşüm süreçlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tebligat Kanunu'ndan kaynaklı gecikmeleri engelleyecek düzenlemelerin de yer aldığı teklifle kentsel dönüşümde hızlı sonuç alınması planlanıyor.

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