Fenerbahçeli futbolcu Joshua King’e cinayet şoku! Rizespor’a attığı golü armağan etmişti...

Ben onu sanki ailemden amca gibi görüyordum. Dört gün önce vefat etti. İki gün önce cenazesine katıldım ve bu maçtan önce de 'Eğer bugün gol atarsam ona armağan edecektim' düşündüm. Benimle çalışmaya başlamadan önce Fenerbahçeli değildi ama benimle çalışmaya başladıktan sonra yavaş yavaş Fenerbahçeli oldu" demişti.