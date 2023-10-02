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Tokat'ta otomobil tırın altına girdi: 3 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2023
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Tokat’ta otomobil tırın altına girdi: 3 ölü

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı yol, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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