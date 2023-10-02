İstanbul'da feci kaza! Aşırı hız dehşeti yaşattı: Viyadüğün beton ayağına çarptı
Şişli, Kağıthane Tüneli'nde seyir halindeki bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel çıkışında viyadüğün beton ayağına çarptı. Kazada cipin sürücüsü ve yanındaki 3 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye tarafından araçtan kurtarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza, Kağıthane Tüneli'nin Şişli çıkışında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tünel içerisinde seyir halinde bulunan F.T. yönetimindeki 34 FNM 253 plakalı cip, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Cip, refüjü aşarak viyadüğün beton ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipte bulunan sürücü F.T. ve beraberindeki H.A., C.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi araçta sıkıştı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cipte sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasından sonra cipten çıkardığı yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslara taşınarak hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan cipin sürücüsü F.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan cip çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
CAMI KAPATIRKEN BİR PARÇA GELDİ, ÇIĞLIK DUYDUM
Kazadan sonra yardıma koşan Selin Can, "Ben karşıdaki blokta oturuyorum. Tam da yağmur yağdığı için camı kapatmaya gittim. Birden önüme şöyle bir parça düştü.
Daha sonra yıldırım gibi bir ses duyduk. Dışarı baktığımızda çığlık sesi duyunca koşarak arkadaşlarımla indim. Sanırım tünelden hızlarını alamamışlar. Bir kurye arkadaşın dediğine göre 200 ile geliyorlardı. Virajı alamadıkları için de çarpmışlar duvara. İçeride 4 kişi vardı. Biri ağır yaralıydı, sürücü çıkamamıştı. Kalan üçü dışarıdaydı. Diğerlerinin durumu iyiydi de sürücünün durumu iyi değildi" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VGM BURS BAŞVURUSU EKİM 2023 | VGM burs başvuruları başladı mı? 750 TL - 1.250 TL burs kimlere veriliyor? www.vgm.gov.tr
- Sigaraya 5 TL zam geldi mi, gelecek mi? En ucuz, en pahalı güncel sigara fiyatları! 2 Ekim sigara zam haberleri...
- Emekliye çift maaş müjdesi! Miktar arttı! %50 ek zam + 10.000 - 20.000 TL arasında ödeme verilecek! 1 Ekim'den itibaren...
- Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF kayıt yenileme başladı mı, açıklandı mı?
- Mazot ve gübre desteği Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilmeye başlanacak? 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilecek, başvuru şartları neler?
- Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak 2023? Eylül ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı? İllere göre TCKN ile sorgulama...
- Ankara patlama son dakika! Ankara Kızılay'da patlama mı oldu, bombalı saldırı mı? İçişleri Bakanlığı son açıklamalar...
- Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi var mı, yok mu? Emekliye 3. bayram ikramiyesi verilecek mi?
- Canbay Wolker sağlık durumu nasıl? Canbay Wolker kaza mı geçirdi?
- KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman başlar?
- 2024 Yerel seçimler ne zaman? Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte? Adres değişikliğinde son gün...