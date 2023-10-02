İstanbul’da feci kaza! Aşırı hız dehşeti yaşattı: Viyadüğün beton ayağına çarptı

Daha sonra yıldırım gibi bir ses duyduk. Dışarı baktığımızda çığlık sesi duyunca koşarak arkadaşlarımla indim. Sanırım tünelden hızlarını alamamışlar. Bir kurye arkadaşın dediğine göre 200 ile geliyorlardı. Virajı alamadıkları için de çarpmışlar duvara. İçeride 4 kişi vardı. Biri ağır yaralıydı, sürücü çıkamamıştı. Kalan üçü dışarıdaydı. Diğerlerinin durumu iyiydi de sürücünün durumu iyi değildi" dedi.