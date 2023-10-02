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Son dakika: Adana'da korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2023
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Son dakika: Adana’da korkutan deprem

Son dakika haberleri... AFAD verilerine göre, saat 03.43'te merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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