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Hatay'da evlat dehşeti! Aile içi tartışmada kan aktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2023 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023
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Hatay’da evlat dehşeti! Aile içi tartışmada kan aktı

Hatay'da M.A.S. adlı genç, tartıştığı iş insanı babası Haşim S.'yi bıçaklayarak öldürdü. Annesi Aysel S.'yi ise yaraladı. Polis ekipleri olayın ardından M.A.S.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde M.A.S., iddiaya göre iş insanı olan babası Haşim S. ve annesi Aysel S. ile henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı.

BABASI VE ANNESİNE SALDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.S., eline geçirdiği bıçak ile babası ve annesine saldırdı.

Anne ve babasını bıçakla yaralayan M.A.S., daha sonra olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BABA ÖLDÜ, ANNE TEDAVİ ALTINDA
Yaralı S. çifti ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Haşim S., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cinayet şüphelisi M.A.S., polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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