Siirt’ye fıstık deposunda iğrenç görüntü! Bakanlık harekete geçti: 2 ton Siirt fıstığına el konuldu

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ve görüntülerdeki şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, depo sahibi diğer zanlının yakalanması için de kolluk kuvvetlerince başlatılan çalışmaların devam ettiğine dikkat çekildi.