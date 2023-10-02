Siirt'ye fıstık deposunda iğrenç görüntü! Bakanlık harekete geçti: 2 ton Siirt fıstığına el konuldu
Siirt'te fıstıkların depolandığı yere girip, yüzen ve kabukları tüküren kişinin görüntüleri sonrası belirlenen adresteki 2 ton fıstığa el konuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görüntülerin kaydedildiği fıstık deposunun sahibine idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerini kullanıldı. İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların içinde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin çekildiği depodaki yaklaşık 2 ton fıstığa el konulduğunu, depo sahibine de idari para cezası uygulandığını bildirdi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ve görüntülerdeki şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, depo sahibi diğer zanlının yakalanması için de kolluk kuvvetlerince başlatılan çalışmaların devam ettiğine dikkat çekildi.
2 TON FISTIĞA EL KONULDU
Siirt'in Merkez Akyamaç Köyü'nde olduğu belirlenen depoda, Cumhuriyet Savcılığının izniyle arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Depodaki yaklaşık 2 ton fıstığa yasal süreç ve teknik çalışmalar sonuçlanıncaya kadar el konulmuştur. Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından, görüntülerin kaydedildiği fıstık deposunun sahibine idari para cezası uygulanmıştır."
Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, halk sağlığını riske atanlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
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