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Ölümle biten şaka: Erkek arkadaşını başından vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2023
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Ölümle biten şaka: Erkek arkadaşını başından vurdu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Meryem Özcan, şakalaştığı sırada kazara ateş alan tabanca ile erkek arkadaşı Miraç Bulat'ı öldürdü. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özcan, tutuklandı.

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