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AHaber Whatsapp kanalı açıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2023
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AHaber Whatsapp kanalı açıldı

Türkiye’nin 7/24 aktif haber akışı sağlayan öncü kanalı A Haber’in Whatsapp kanalı açıldı. Özel içerikler ve son dakika gelişmelerinin okuyuculara yansıtıldığı kanalda gündemde yer eden önemli gelişmelere anında ulaşılabilecek.

Haberin kanalı A Haber okuyucularına her platformda haber akışı sağlamaya devam ediyor.

Sosyal medyada aktif rol üstlenen A Haber, şimdi de milyonlarca kullanıcının yer aldığı Whatsapp üzerinden okuyucularına haber sunacağı kanalı açtı.

A Haber'in Whatsapp kanalı sayesinde vatandaşlar habere anında erişebilecek.

A HABER WHATSAPP KANALINA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

A HABER WHATSAPP İHBAR HATTI: 0505 188 10 00

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

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