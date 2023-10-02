02 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş'ta yerinden kopan kaya parçaları korku yarattı! Evlerin üzerine düştü

Beşiktaş'ta yerinden kopan kaya parçaları korku yarattı! Evlerin üzerine düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2023
ABONE OL
Beşiktaş’ta yerinden kopan kaya parçaları korku yarattı! Evlerin üzerine düştü

İstanbul Beşiktaş'ta yerinden kopan bir kaya parçası evlerin üzerine düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, düşen taş parçaları maddi hasara yol açtı.

Beşiktaş'ta, yerlerinden koparak yuvarlanan kaya parçaları bazı evlere zarar verdi. Birkaç gündür süren yağışların ardından, toprağın yumuşaması nedeniyle koptuğu iddia edilen kaya parçalarının isabet ettiği bir evin yan duvarı yıkılırken, bir evin de kömürlüğü zarar gördü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, metrelerce yuvarlanan kaya parçalarından bazılarının da bir villanın bahçesine düştüğü öğrenildi.



Olay, Kuruçeşme Mahallesi Akıncılar Aralığı Sokak'ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, birkaç gündür süren yağışların ardından yumuşayan topraktan kopan kaya parçaları, yamaçtan aşağı yuvarlanmaya başladı. Kopan parçalardan biri alt taraftaki evin yan duvarına çarparken, büyük bir kaya parçası ise istinat duvarını yıktı.

Yuvarlanmaya devam eden kaya parçalarından bazıları da bir başka evin kömürlüğüne çarparak yıkılmasına neden oldu. Ağaçlar sayesinde hızı kesilen kaya parçaları, daha sonra bir villanın bahçesine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaya parçalarının tekrar yuvarlanma ihtimaline karşı bazı evlerin tahliye edildiği belirtildi.

"YIKILAN EV OLMADI ÇOK ŞÜKÜR"
Evi zarar gören mahalle sakinlerinden Murat Ayaksız "Bu gördüğünüz kaya parçaları kopunca, boşta olan ne varsa bütün mahalleye götürdü. Mahalleyle ilgisi yok ama mahalle şu an çok mağdur durumda. Çok şükür bir can kaybı falan olmadı. Çok yağmur yağdı, muhtemelen yukarı mahallenin suyu da geldi. Kayaları muhtemelen oynattı, parçaladı. Gördüğünüz gibi çok büyük kütle var aşağıda. Caddeye kadar inen kütleler var. İki, üç ev zarar gördü ufak çaplı. Evlerin önünden aldı götürdü ama yıkılan ev olmadı çok şükür. Sadece kömürlük, yol gibi, doğalgaz vesaire hep zarar gördü. Doğalgazı zarar gördüğü için ben koştum ana vanadan kapattım" dedi.

Kayaların bulunduğu alanda daha önceden evler olduğunu belirten Ayaksız "Bu gördüğünüz yer mahalleydi bundan önce. Bu kayalar, 40-45 sene önce düştüğü zaman bu mahalleyi kaldırdılar tehlikeli diye. Önlem alınmadan bıraktılar böyle. Herhangi bir önlem alınmadan bıraktılar, 50 sene sonra bu olay olduö diye konuştu.

"TAŞLAR DÜŞTÜ"
Evlerinin kömürlüğü yıkılan Ahmet Can Güngör ise şunları söyledi: Uyuyordum, tak diye ses geldi, yataktan hopladım. Sonra baktım duvar gitti. Sonra taşlar düştü, sonra patladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA