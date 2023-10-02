Beşiktaş’ta yerinden kopan kaya parçaları korku yarattı! Evlerin üzerine düştü

Beşiktaş'ta, yerlerinden koparak yuvarlanan kaya parçaları bazı evlere zarar verdi. Birkaç gündür süren yağışların ardından, toprağın yumuşaması nedeniyle koptuğu iddia edilen kaya parçalarının isabet ettiği bir evin yan duvarı yıkılırken, bir evin de kömürlüğü zarar gördü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, metrelerce yuvarlanan kaya parçalarından bazılarının da bir villanın bahçesine düştüğü öğrenildi.





Olay, Kuruçeşme Mahallesi Akıncılar Aralığı Sokak'ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, birkaç gündür süren yağışların ardından yumuşayan topraktan kopan kaya parçaları, yamaçtan aşağı yuvarlanmaya başladı. Kopan parçalardan biri alt taraftaki evin yan duvarına çarparken, büyük bir kaya parçası ise istinat duvarını yıktı.