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İstanbul barajlarında yüzleri güldüren gelişme! Yağışlar başladı doluluk arttı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2023
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İstanbul barajlarında yüzleri güldüren gelişme! Yağışlar başladı doluluk arttı

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan yağış barajlardaki doluluk oranını artırdı. Yazın kuran günler geçiren mega kentteki son yağışlar barajları yüzde 0,90 oranında doldurdu. Şehir genelinde baraj doluluk oranı yüzde 23,31 oldu.

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