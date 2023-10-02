02 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul skandal görüntü: Küçük çocuğa alkol içirdiler

İstanbul skandal görüntü: Küçük çocuğa alkol içirdiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2023 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023
ABONE OL
İstanbul skandal görüntü: Küçük çocuğa alkol içirdiler

İstanbul’da bir grup, sokakta bulunan küçük çocuğa alkol içirip o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü.

İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde bir grup gencin sokaktaki çocuğa alkol içirdiği görüldü.

Sokakta alkol içilmesinin yasak olmasına rağmen sokak ortasında alkol alan şahıslar daha sonra yaşı küçük olduğu tahmin edilen bir çocuğa alkol içirdi.

Şahıslar, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA