İstanbul skandal görüntü: Küçük çocuğa alkol içirdiler
İstanbul’da bir grup, sokakta bulunan küçük çocuğa alkol içirip o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü.
İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde bir grup gencin sokaktaki çocuğa alkol içirdiği görüldü.
Sokakta alkol içilmesinin yasak olmasına rağmen sokak ortasında alkol alan şahıslar daha sonra yaşı küçük olduğu tahmin edilen bir çocuğa alkol içirdi.
Şahıslar, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.
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