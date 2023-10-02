Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman? Green Card başvuruları nereden, nasıl yapılır?
"Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Green Card başvuruları için süreç başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma fırsatı sunan Yeşil Kart başvuruları belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman? Green Card başvuruları nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Green Card başvuru tarihi Ekim ayı ile hız kazandı. ABD Yeşil Kart sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu yılki başvurularını belirtilen tarihlerde gerçekleştirecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...
GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLIYOR
Green Card başvuruları her sene Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştiriliyor. DV 2025 kayıtları ise 4 Ekim 2023 Çarşamba günü başlayacak, 7 Kasım 2023 Salı günü sona erecek.
AYNI KİŞİ BİR DEFA BAŞVURABİLECEK
Kayıt sürecinde kişilerin bir başvuru hakkı bulunmaktadır. Aynı kişinin birden fazla başvuruda bulunması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
GREEN CARD BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?
ABD Yeşil Kart başvuruları https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen başvurularda tüm aşamaların hatasız bir şekilde tamamlanması gerekiyor.
Ayrıca başvuruda fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarası da tekrar istenemeyeceği için iyi saklanmalı.
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- Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman? Green Card başvuruları nereden, nasıl yapılır?
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