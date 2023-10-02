"Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman? Green Card başvuruları nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Green Card başvuru tarihi Ekim ayı ile hız kazandı. ABD Yeşil Kart sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu yılki başvurularını belirtilen tarihlerde gerçekleştirecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...