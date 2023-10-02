AKEV Üniversitesi soruşturmasında yeni gelişme! Birlikte tatil yapıp üniversiteye ödetmişler

Antalya'nın ilk vakıf üniversitelerinden olan Akev Üniversitesi'ne yönelik sahte diplomadan ihale yolsuzluklarına, ikiz plakadan yasadışı para transferlerine kadar birçok soruşturma yürütüldüğü ortaya çıkmıştı. Suç duyurusunda yer verilen üniversite personelleri ifadelerinde; üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Çalkılıç'ın üniversitede grafik tasarımcı olarak çalışan bir personele kendi adına yurtdışından alınmış gibi görünen bir lise diploması tasarlatıp İstanbul'da bir üniversitenin hukuk fakültesine kayıt yaptırdığı, verilen talimat doğrultusunda istenilen miktarda fatura örneği çalıştıklarını, bunun yanında ihaleye fesat karıştırmak gibi talimatlar da aldığını söylemişti. Tüm bu ifadelere rağmen Çalkılıç ve üniversite yöneticilerinin hala görevde olduğu öğrenilirken, Yüksek Öğretim Kurulu'nun soruşturma izni vermediği ortaya çıktı.