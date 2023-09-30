Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsü üzüm bağına uçtu
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, virajı alamayıp sürücüsünün kontrolünden çıkarak üzüm bağına uçan yolcu otobüsündeki 3'ü araçta sıkışan 1'i hamile 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Şehzadeler ilçesinde, Turgutlu çevreyolunda meydana geldi. İzmir-Mersin seferini yapmakta olan Engin Üvak yönetimindeki 34 GNJ 056 plakalı yolcu otobüsü, yol yapım çalışmasının sürdüğü çevreyolu üzerinden Manisa Şehirlerarası Otogara ilerlediği sırada, otogara 200 metre kala viraja geldiğinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki üzüm bağına uçtu.
Otobüs devrilirken 4'ü personel 29 kişinin bulunduğu otobüste 15 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 12 yolcu çıkarıldıkları otobüsten hastanelere sevk edilirken, araçta sıkışan 1'i hamile 3 yolcu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Manisa'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
'ANİDEN KIRINCA TAKLA ATTIK'
Kazada, otobüste bulunan yolculardan biri, "Yol kesiminde aniden kırınca virajı alamadı ve yuvarlandık. Takla attı" dedi.
KAYMAKAM KAZA YERİNDE
Bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulunan Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, "25 yolcusu ve personelle birlikte 29 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü Manisa Yeni Garaj Kavşağı'na 200 metre kala devrildi. 15 yaralımızdan 3 sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hayati tehlikeleri şu an için yok. Büyük geçmiş olsun diyorum ve inşallah bir daha yaşamayız" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2024 Yerel seçimler ne zaman? Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte? Adres değişikliğinde son gün...
- Sıla Doğu kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu neden gözaltına alındı son dakika?
- KIZILAY BURS MİKTARI NE KADAR 2023? Kızılay burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Ön lisans, lisans öğrencileri...
- BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 30 EYLÜL 2023 TV YAYIN AKIŞI! ATV, TRT1, Star TV, TV8, Show TV'de bu akşam...
- Uykuda bile kilo verdiriyor! YAĞ YAKICI YOĞURT TARİFİ! Her akşam 1,5 çay kaşığı...
- Kabızlık şişkinliğine son! Bağırsak tıkanıklığını anında gideren formül! Tek kaşığında...
- GS - ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU | 30 Eylül 2023 Galatasaray - Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
- KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU EKRANI 2023-24 | KYK ek yurt başvurusu olacak mı, tarih açıklandı mı? GSB son duyurular...
- Çene tüylerinden kurtulmak bu kadar kolaymış! Usturasız sadece 2 yöntemle kökünden kurutun!
- Salatalıkların ömrünü uzatan yöntem! Poşete bir parça atın günlerce taze kıtır kıtır yiyin!
- Emekli maaş zammı için 1 Ekim'de geçit açılıyor! %50 iyileştirme +refah payı+ seyyanen artış tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur'luya 5.000 TL ikramiye…
- Ege Denizi'nde deprem! 30 Eylül Cumartesi Muğla Bodrum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi! AFAD son liste...