Türk ve Dünya Mutfağından Peynir Çeşitleri | M.Ö. 9 binli yıllardan beri peynirlerin isimleri ve özellikleri! Beyaz, ezine, Konya küflü, Tofu, Parmesan...

Ezine Peyniri:

Kaz dağlarının kuzey ve batı kesimlerindeki doğal bitki örtüsü ile beslenen koyun, keçi ve ineklerden elde edilen sütlerin farklı oranlarda karıştırılması ile elde edilen ezine peyniri, orta sert, az ve küçük gözeneklere sahip tam yağlı bir peynirdir.

Kars Kaşar Peyniri:

Yüzde yüz yağlı inek sütünden yapılan ve lezzetini Kars'ın yüksek rakımlı dağlarında otlayan ineklerinden alan Kars kaşar peyniri tabii maya ile mayalanır. Bekletildikçe tadı daha da artan bir tür gravyer olan Kars kaşar peyniri en az 12 ay sonra dinlendirildikten sonra tüketilir.

Konya Küflü Peynir:

Genellikle Konya ve Karaman bölgesinde yağı alınmış koyun sütünden üretilen ve doğal olarak küflendirilen bir peynir türüdür. Eski zamanlarda küflenmesi ve saklanması için deri tulumların kullanıldığı ve mağara içinde bekletilerek olgunlaştırılan Konya küflü peyniri arpa ve nohuttan mayalanan tuzlu bir peynirdir.