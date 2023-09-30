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Gece kulübünde akılalmaz turist vurgunu! İnternette 'İstanbul'da asla gidilmemesi gereken yer' olarak anılıyordu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2023
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Gece kulübünde akılalmaz turist vurgunu! İnternette ’İstanbul’da asla gidilmemesi gereken yer’ olarak anılıyordu...

İstanbul’a gelen yüzlerce turist, tanıştıkları kişiler tarafından götürüldükleri Beşiktaş Ortaköy’deki gece kulübünde binlerce lira dolandırıldı. ‘Güveni kötüye kullanmak ‘ ve ‘Basit dolandırıcılık’ gibi suçlardan daha önce 79 kez işlem gören, gece kulübünün organize bir şekilde bu işi yapmaya devam ettiği ortaya çıkınca geniş çaplı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da ağlarına düşürdüklerini turistleri akılalmaz yöntemlerle dolandıran bir gece kulübüne operasyon düzenlendi. İnternet sitelerinde "İstanbul'da asla gidilmemesi gereken yer" olarak yorumlanan Beşiktaş Ortaköy'deki bir gece kulübüne yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine çalışma başlattı.

YABANCI UYRULU KADINLARLA TUZAK

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, gece kulübünün dolandırıcılık yönteminin detaylarını ortaya çıkardı. Buna göre, iş yeri çalışanları, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih ve Şişli gibi bölgelerde turistlerle tanışıp, onları en iyi eğlence merkezi denilen gece kulübüne getirtiyordu.

Ardından, gece kulübünde çalışan ancak müşteri gibi görünen yabancı uyruklu kadınlarla, mekanda tanışmış gibi turistlerin bulunduğu masaya yönlendirerek, istekleri dışında sürekli alkol servisi yaptırılıyor.

HESABI ŞİŞİRİP ZORLA PARA ALDILAR

Servisin ardından mağdurlardan 250 ile 300 bin liraya varan hesap çıkartan gece kulübü, ödemeleri kart çekmedi bahanesiyle dolandırıcılık ve tehdit yoluyla zorla alıyorlardı.

Tüm şikayetler bu yöndeydi. Yapılan çalışmalarda bu gece kulübü hakkında daha önce 79 kez "Güveni kötüye kullanma - dolandırıcılık" suçlarından işlem yapıldığı ancak tüm işlemlere rağmen bu olayları gerçekleştirmeye devam ettikleri tespit edildi.

DOLANDIRICILIK BÜRO OPERASYON YAPTI

Çalışmaların ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık' suçları işledikleri tespit edilen çeteye operasyon düzenlendi.

Olaylara karıştıkları tespit edilen 46 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, Kırklareli, Antalya ve Ağrı'da operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar da 26 kişi gözaltına alındı. 13 yabancı uyruklu kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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