İzmir’deki hastaneden bebek kaçırılması olayında yeni gelişme! 3 günlük bebeğe poşetli kamuflaj





"BEBEĞİ POŞETE KOYUP DIŞARI ÇIKARMIŞ"

Talat bebeğin bulunmasıyla büyük sevinç yaşadıklarını belirten Abdullah çifti, yaşadıklarını anlattı. Yaşları 4 ile 14 arasında 2'si kız, 5 çocukları daha bulunduğunu belirten Talat Abdullah, "Olay günü işteydim. Eşimin yanında refakatçi olarak ağabeyimin eşi vardı. Eşim arayıp, 'Hemen gel, bebeği kaçırdılar' dedi. Hemen hastaneye gittim. Kendisini sağlıkçı olarak tanıtan kadın refakatçi olan yengeme, bebeği muayene için almaya geldiğini söylemiş. Refakatçimiz, 'Daha yeni muayenesi yapıldı' dediyse 'Tekrar muayene edilecek' diyerek bebeği kucaklayıp, götürmek istemiş. Asansöre kadar refakatçimizle birlikte gitmişler. Ancak, asansörün orada bebeği saracağını söyleyerek, refakatçimizden bir bez getirmesini istemiş. Refakatçimiz bezi getirmek için ayrıldığında da bebeği kaçırmış. Hastanenin güvenlik görevlilerine hiç takılmamış. Bebeği poşete koyarak dışarı çıkarmış" dedi.