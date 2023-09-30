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Muğla'da göçmen operasyonu: 22 kişi kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2023 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023
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Muğla’da göçmen operasyonu: 22 kişi kurtarıldı

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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