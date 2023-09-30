Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'dan uyuşturucu itirafı! Ekipler evinden aldı: İşte ele geçirilenler
İş kadını ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada 'kokain içiyorum' itirafında bulundu. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, bugün emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doğu işlemleri için emniyete götürüldü.
Sosyal medyada yapılan uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarla ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Sıla Doğu isimli şahsın paylaşımları yaptığı belirlendi.
Beykoz ilçesindeki ikametine emniyet birimlerince yapılan operasyon neticesinde yakanalarak gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda; 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı Xanax sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı Extacy hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı Kokain ele geçirildi.
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